Предложение о назначении Цивилевой на пост замглавы Минобороны поступило от Белоусова

Белоусов предложил Путину назначить Цивилеву заместителем главы Минобороны

Фото: РИА «Новости»

Анну Цивилеву назначили заместителем министра обороны по просьбе главы ведомства Андрея Белоусова. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

Статья дополняется...

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте