Предложение о назначении Цивилевой на пост замглавы Минобороны поступило от Белоусова

Анну Цивилеву назначили заместителем министра обороны по просьбе главы ведомства Андрея Белоусова. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.
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