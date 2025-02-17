Портфель заказов «Рособоронэкспорта» в 2024 году достиг $57 миллиардов

Портфель оружейных заказов «Рособоронэкспорта» на конец 2024 года составил 57 миллиардов долларов. Этот показатель стал рекордным, заявил РИА «Новости» гендиректор госкомпании Александр Михеев.

По его словам, портфель заказов «Рособоронэкспорта» продолжает расти — в 2025 году организация подписала контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными государствами.

Михеев подчеркнул, что компания активно работала в прошлом году для продвижения российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Другим странам продемонстрировали комплекс «Ланцет-Э», истребитель пятого поколения Су-57, а также модернизированную с учетом современных боевых действий военную технику.

«Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов», — объяснил гендиректор «Рособоронэкспорта».

Ранее на международной выставке в Индии представили Су-57Э. Многофункциональный самолет вызвал большой интерес у посетителей мероприятия.