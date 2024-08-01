Появились кадры с третьего этапа учений нестратегических ядерных сил России

Минобороны рассказало о ходе третьего этапа учений нестратегических ядерных сил

Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и подразделения авиации воздушно-космических сил отработали часть задач в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны.

«Личный состав <…> отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения», — указали в ведомстве.

В официальном Telegram-канале министерства также опубликовали кадры с учений.

Накануне Минобороны сообщило о начале третьего этапа учений, целью которого является поддержание готовности личного состава и техники. Бойцам предстоит отработать вопросы подготовки частей российской армии к применению нестратегического ядерного оружия.

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