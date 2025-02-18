В России успешно завершили испытание легкой управляемой ракеты «Булат»

Испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как «Булат», для противотанковых ракетных комплексов успешно завершилось. Их проводила компания «Высокоточные комплексы», входящая в состав Ростеха, об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба холдинга.

«Испытания легкой ракеты 9М134, также известной как „Булат“, завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено», — отметили в сообщении.

«Булат» предназначен для поражения среднебронированной техники с динамической защитой. Также может поражать легкобронированные цели и технику без брони. Ракета имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, максимальная дальность стрельбы составляет не менее 3,5 километра, обладает тандемной кумулятивной боевой частью.

В конце января в России завершили проверку запуска гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» с подводных лодок. Проверочные пуски провели в рамках утвержденной программы по вооружению, но сами ракеты уже давно стоят на подводных лодках. Ракеты установлены на подлодке «Новороссийск» и фрегатах «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко».