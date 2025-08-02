Почти 100 десантников стали Героями России за время СВО

Белоусов: за время СВО 99 десантников получили звание Героя России

За время проведения спецоперации звания Героя России удостоили 99 военнослужащих воздушно-десантных войск. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов, его слова привела пресс-служба ведомства.

По его словам, героизм «крылатой пехоты» закалялся в Сирии, Афганистане, на Северном Кавказе и многих других горячих точках.

«В ходе СВО личный состав ВДВ действует решительно и умело на ключевых участках и направлениях. За проявленные мужество и героизм 99 человек удостоили высокого звания Героя России», — отметил Белоусов.

Министр напомнил, что 2 августа 1930 года считается днем рождения ВДВ, когда отряд парашютистов на учениях Московского военного округа впервые выполнил задачу по десантированию в тыл условного противника.

Белоусов добавил, что ВДВ демонстрируют умелое владение современными средствами вооружений и высокий уровень подготовки.

Ранее российские десантники разгромили элитную бригаду ВСУ под Сумами.