Песнь льда и пламени: на Западе восхитились новым российским боевым кораблем
TNI: новый боевой корабль «Иван Папанин» разберется не только со льдом
ВМФ России получили новый боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550. Авторы издания The National Interest рассказали о ключевых возможностях корабля.
Киль «Ивана Папанина» заложили еще в апреле 2017 года, а сам головной корабль спустили на воду в октябре 2019 года.
«Ледокол „Иван Папанин“ расправится не только со льдом. Патрульный корабль вооружили для борьбы с судами противника, а также надводным и воздушным поисковым радаром МР-352 „Позитив“. Ангар на палубе и вертолетная площадка при необходимости позволяют выполнять противолодочные задачи», — отметили журналисты.
Судно «Иван Папанин» может преодолевать лед толщиной до 1,7 метра.
Его максимальная скорость — 18 узлов, длина — 114 метров, водоизмещение — около девяти тысяч тонн, ширина — 20 метров.
Основной экипаж судна насчитывает 49 человек, а дополнительный — 47.
Ранее женщина впервые в истории стала капитаном атомного ледокола.