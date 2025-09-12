Песнь льда и пламени: на Западе восхитились новым российским боевым кораблем

TNI: новый боевой корабль «Иван Папанин» разберется не только со льдом

Киль «Ивана Папанина» заложили еще в апреле 2017 года, а сам головной корабль спустили на воду в октябре 2019 года.

«Ледокол „Иван Папанин“ расправится не только со льдом. Патрульный корабль вооружили для борьбы с судами противника, а также надводным и воздушным поисковым радаром МР-352 „Позитив“. Ангар на палубе и вертолетная площадка при необходимости позволяют выполнять противолодочные задачи», — отметили журналисты.

Судно «Иван Папанин» может преодолевать лед толщиной до 1,7 метра.

Его максимальная скорость — 18 узлов, длина — 114 метров, водоизмещение — около девяти тысяч тонн, ширина — 20 метров.

Основной экипаж судна насчитывает 49 человек, а дополнительный — 47.

Ранее женщина впервые в истории стала капитаном атомного ледокола.