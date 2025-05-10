Перехват российской подлодки «Краснодар» в Ла-Манше опровергли в ВМФ

Подводные лодки при проходе пролива Ла-Манш поднимаются на поверхность, как того требует морское международное право. Поэтому все сообщения СМИ о «перехвате» российской субмарины «Краснодар» силами британского флота неверны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Главном штабе Военно-морского флота России.

Собеседник агентства подчеркнул, что все находящиеся в Мировом океане российские подводные лодки выполняют учебно-боевые задачи, поэтому их перехватить невозможно.

«Формулировка „перехватил“ выглядит, по крайней мере, нелепо», — добавил источник.

Он отметил, что подводная лодка «Краснодар» возвращалась к месту основного базирования после выполнения поставленных задач в Красном море.

«Сенсации в этом никакой нет», — добавил представитель Главного штаба Военно-морского флота России.

О наблюдении за российской подводной лодкой «Краснодар» в проливе Ла-Манш силами британского флота сообщил телеканал N-TV. Журналисты уточнили, что за проходом субмарины следил поднятый британский вертолет, а перехватил подводную лодку якобы британский военный корабль HMS Tyne. Когда «Краснодар» вышел из вод Великобритании, военные поручили слежку коллегам из стран — союзников по НАТО.

В конце марта завод «Севмаш» спустил на воду шестую подводную лодку проекта 885 М под названием «Пермь». Это первый подводный катер, который вооружат гиперзвуковой ракетой «Циркон». Президент России Владимир Путин заявил, что в военно-морской флот новая субмарина поступит в 2026 году.