Название российский гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» может быть связано с принципом ее действия — поражением цели несколькими боеприпасами, подобно грозди орехов. Об этом РИА «Новости» сообщил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Ее так назвали, я думаю, потому что она сбрасывает несколько так называемых „орехов“ во время попадания в цель. Не могу назвать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева», — сказал он.

Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявлял, что не знает, почему «Орешник» назвали именно таким образом.

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон отмечал, что новейшая сверхзвуковая баллистическая ракета «Орешник» может за 30 секунд уничтожить полностью оснащенный американский авианосец с многотысячным личным составом и истребителями на борту.