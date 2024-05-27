Опыт игры в страйкбол оказался вредным при военной подготовке

Опыт игры в страйкбол и компьютерные игры только вредит при военной подготовке — люди перестают бояться пуль. Об этом РИА «Новости» рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».

«Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают — <…> наоборот, вредят», — считает он.

По словам «Пиночета», страйкболистам свойственно «сразу залетать» в укрытие, а те, кто в страйкбол не играл, предпочитают заходить осторожно. Кроме того, у тех, кто играл в страйкбол, появляется «ложное понимание о ранении». Единственное, чему способствует опыт игры, — повышение выносливости и физподготовки.

В конце 2022 года в российских школах решили ввести курс начальной военной подготовки. Она будет проходить в рамках изучения ОБЖ. Занятия рассчитаны на учащихся старших классов.