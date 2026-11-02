Операторов дронов наградят медалью за успешное выполнение боевых задач

Из документа следует, что награду вручат бойцам, отличившимся в при выполнении задач, сопряженных с риском для жизни, за решительные действия, способствовавшие выполнению поставленного приказа, а также за эффективное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.

Медаль изготовят из металла золотистого цвета с эмалью. На лицевую сторону награды нанесут рельефное изображение эмблемы войск беспилотных систем с венком в виде узорного шитья перчаток царских сокольничих.

На оборотной стороне медали представят рельефное изображение эмблемы Минобороны надпись «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем».

В конце сентября президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии объявил о запуске новой государственной программе вооружений по совершенствованию систем противовоздушной обороны.

Глава государства подчеркнул, что основное внимание уделят развитию роботизированных беспилотных комплексов и систем высокоточных средств поражения.