Операторов дронов наградят медалью за успешное выполнение боевых задач
Белоусов подписал приказ об учреждении медали для войск беспилотных систем
Бойцы российских войск беспилотных систем получат ведомственную медаль «За успешное выполнение боевых задач». Приказ об учреждении новой медали подписал министр обороны России Андрей Белоусов. Документ появился на портале проектов нормативно-правовых актов.
Из документа следует, что награду вручат бойцам, отличившимся в при выполнении задач, сопряженных с риском для жизни, за решительные действия, способствовавшие выполнению поставленного приказа, а также за эффективное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.
Медаль изготовят из металла золотистого цвета с эмалью. На лицевую сторону награды нанесут рельефное изображение эмблемы войск беспилотных систем с венком в виде узорного шитья перчаток царских сокольничих.
На оборотной стороне медали представят рельефное изображение эмблемы Минобороны надпись «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем».
В конце сентября президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии объявил о запуске новой государственной программе вооружений по совершенствованию систем противовоздушной обороны.
Глава государства подчеркнул, что основное внимание уделят развитию роботизированных беспилотных комплексов и систем высокоточных средств поражения.