ОАК назвала заказчиков истребителя Су-75 Checkmate

Глава ОАК: Су-75 Checkmate создается для Минобороны и зарубежных заказчиков

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate разрабатывают как для Минобороны, так и для иностранных заказчиков. Об этом ТАСС сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

По его словам, у машины очень большой потенциал. Конкретные сроки поставок зависят от работы с заказчиками.

«Самолет создаем как для Минобороны России, так и для зарубежных заказчиков», — отметил генеральный директор корпорации.

Бадеха добавил, что ОАК поставили задачу по снижению стоимости боевого самолета.

«Для Минобороны это играет большое значение. Мы готовы играть по этим правилам», — заключил он.

Заслуженный летчик-испытатель, глава летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан осенью 2025 года сообщал, что первый полет опытного образца Су-75 Checkmate планировали еще на начало 2026-го.