Новейшая ракета «Булат» увеличит боезапас расчета ПТРК в 4 раза

Ракета 9М134 «Булат» благодаря своему весу может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса в четыре раза. Также снаряд обладает повышенной вариативностью поражения целей, сообщило РИА «Новости» .

В пресс-службе Ростеха отметили, что ракету впервые продемонстрировали на форуме «Армия-2024».

«Булат» сконструировали для ударов по среднебронированным целям, в том числе по легкобронированной и небронированной технике. Несмотря на мощность, снаряд легче «Корнета» и может значительно увеличить боезапас.

«При этом такое решение предоставляет возможность расчету успешно уничтожать „Булатом“ цели, для которых мощь ракеты „Корнета“ избыточна», — отметили в пресс-службе.

Ранее Россия представила новые беспилотники на выставке вооружений и военной техники MILEX 2025, сообщили «Известия». На мероприятии продемонстрировали экспозиции Ростеха, «Калашникова», «Алмаз-Антея», концерна «Уралвагонзавод» и группы компаний «Беспилотные системы».