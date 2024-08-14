НИИ «Вектор»: комплекс «Сурикат» ориентирован на противодействие FPV-дронам

Начальник отдела НИИ «Вектор» госкорпорации «Ростех» Владимир Дубойский рассказал о носимом комплексе РЭБ «Сурикат». Слова эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Специалист отметил, что система содержит два модуля, которые одиночный боец может легко переносить. Ее вес составляет всего 2,5 килограмма.

«Сурикат» ориентировал на противодействие FPV-беспилотникам. Работа осуществляется автоматически после включения.

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте