НИИ «Вектор»: комплекс «Сурикат» ориентирован на противодействие FPV-дронам
Начальник отдела НИИ «Вектор» госкорпорации «Ростех» Владимир Дубойский рассказал о носимом комплексе РЭБ «Сурикат». Слова эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».
Специалист отметил, что система содержит два модуля, которые одиночный боец может легко переносить. Ее вес составляет всего 2,5 килограмма.
«Сурикат» ориентировал на противодействие FPV-беспилотникам. Работа осуществляется автоматически после включения.
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