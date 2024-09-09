Названа причина смерти Героя России летчика Родобольского

Самый титулованный военнослужащий страны, летчик Игорь Родобольский умер в результате сердечной недостаточности. Об этом в комментарии ИА Regnum заявил сын ушедшего из жизни героя России Олег Родобольский.

Он подчеркнул, что официального заключения медиков еще нет. Поэтому свое заявление мужчина сделал на основании собственных выводов.

«У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и, видимо, все это наложилось», — заявил собеседник журналистов.

Олег Родобольский добавил, что прощание с отцом пройдет в Екатеринбурге. Время и место гражданской панихиды определят позднее.

Летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет. Об этом стало известно в понедельник, 9 сентября. За свою карьеру он принимал участие в боях на территории Афганистана, служил в Камбодже и Чечне.

На счету Родобольского более 1700 боевых вылетов. Также он разработал новые тактические приемы по использованию вертолетов в горной местности.

За свои заслуги получил звание Героя России, а также большое количество наград, что сделало его самым титулованным военнослужащим страны.