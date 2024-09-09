Не стало Героя России Игоря Родобольского

Герой России летчик-снайпер Игорь Родобольский скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

«Уход летчика-снайпера Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу», — отметил Якушев.

Он напомнил, что Родобольский был самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград. Герой России уделял много внимания воспитанию подростков, участвовал в образовательных и патриотических проектах и встречался со школьниками и студентами.

Якушев выразил соболезнования родным и близким Родобольского и добавил, что его наследие будет жить в памяти всех, кто знал его.