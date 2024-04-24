Шойгу проверил строительство новых объектов на космодроме Плесецк | 360°

Армия 24 апреля 2024, 16:29 Шойгу проверил строительство новых объектов на космодроме Плесецк Шойгу объявил о новых пусках ракет «Ангара» с космодрома Плесецк до конца года

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Работы по возведению необходимой инфраструктуры для запуска всех классов ракет-носителей «Ангара» завершили на космодроме Плесецк. Это позволит выводить космические аппараты на все уровни орбиты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекционной поездки на космодром.

Он отметил, что на Плесецке уже провели шесть пусков ракет «Ангара» и до конца года их число вырастет до девяти.

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«В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса. С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей „Союз“ возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое», — привела слова Шойгу пресс-служба Минобороны.

В ходе визита на космодром министр проверил работу комплекса подготовки к пуску ракет «Ангара», а также залы, где собираются носители тяжелого и легкого классов.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Головко доложил, что в строй ввели новый универсальный технический комплекс для подготовки разгонных блоков «Бриз-М» и головных частей для носителей «Ангара». Он подчеркнул, что все оборудование, а также системы тушения, связи и контроля — отечественные.

После проверки Шойгу провел совещание с высокопоставленными офицерами Минобороны России и руководителями профильных органов военного управления космодрома Плесецк.

Пуск первой тяжелой ракеты-носителя «Ангара А5» с разгонным блоком «Орион» провели 11 апреля. После выхода на орбиту Роскосмос отчитался, что основную задачу пуска полностью выполнили.

Президент России Владимир Путин назвал запуск тяжелой ракеты новым этапом в отечественной космической отрасли.