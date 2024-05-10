Назван тип оружия снайперов из состава ФСО | 360°

Армия 10 мая 2024, 14:47 Назван тип оружия снайперов из состава ФСО «Военный осведомитель»: снайперов из охраны Путина вооружили винтовками SSG 08 РИА «Новости»

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Фотографии работавших на параде Победы снайперов из Федеральной службы охраны, обеспечивающей безопасность президента России Владимира Путина, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Авторы уточнили, что стрелки получили на вооружение австрийские винтовки Steyr-Mannlicher SSG 08.

Это оружие разработки 2008 года, которое способно стрелять патронами различных калибров. Длина ствола винтовки составляет 600 миллиметров, а весит она 5,7 килограмма.

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Судя по опубликованным снимкам, снайперы следили за обстановкой со стены Кремля, об этом свидетельствуют характерные зубцы, рядом с которыми на специальных сошках снайперы закрепили свое оружие.

Путин в минувший четверг, 9 мая, перед началом парада Победы на Красной площади обратился к жителям страны с речью. В ходе своего выступления он подчеркнул, что правду о подвигах советского народа во время Второй мировой войны забывать нельзя.

Президент отметил, что западные страны начали переписывать свою историю, оправдывать фашизм, чтобы снова привести к масштабным столкновениям народов ради сохранения своего господства. Путин пообещал, что Россия сделает все, чтобы не допустить нового глобального конфликта.