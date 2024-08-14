Лейтенант Анучин заявил, что спокоен за семью, пока он на фронте

Государственные льготы и выплаты распространяются не только на участников специальной военной операции, но и на их семьи. Такая забота о родных заставляет военных чувствовать себя на фронте спокойнее. Об этом заявил гвардии лейтенант Дмитрий Анучин.

Он подчеркнул, что все его сослуживцы знают, зачем они здесь, и всегда действуют самоотверженно.

«Я это чувствую на своей семье. Государство им помогает», — заявил Анучин.

Семьи военнослужащих в упрощенном порядке могут оформить пособия на детей без учета доходов бойцов. Кроме того, сыновья и дочери участников специальной военной операции поступают в российские вузы по упрощенной схеме.

Кроме того, Социальный фонд ежемесячно выплачивает на каждого ребенка пособие в размере 2,8 тысячи рублей. Также семьям возмещают 60% ежемесячных расходов на оплату коммунальных платежей; разовых услуг электрика и сантехника; установки стационарного городского телефона.

Также родным оставили право получить кредитные каникулы на весь срок военной службы главы семьи плюс 30 дней после его возвращения из зоны проведения СВО. Если же боец заболел или получил ранение, то срок продлевают на все время его лечения, а семья дополнительно получит выплату в три миллиона рублей.

Если вы тоже хотите присоединиться к защите страны и близких — обращайтесь по телефону: +7 (495) 990 77 77.