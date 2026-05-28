На выставке в Москве представили зенитный дрон-перехватчик «Гусь»

Основным направлением открывшейся 27 мая выставки стали технологии борьбы с беспилотниками.

Дрон-перехватчик «Гусь» работает на спецсвязи «Гермес» на частоте 500 мегагерц. Высота полета составляет до трех километров, дальность — до восьми. Максимальное время, которое дрон может провести в воздухе — восемь минут, крейсерская скорость — 175 километров в час.

«Может быть оснащен боевой частью в виде гранаты от подствольного гранатомета ВОГ-25, а может работать как воздушный таран», — отметили в издании.

Разработчик также утверждает, что «Гусь» легко догоняет FPV-дроны, а оснащенный боеприпасом может сбивать БПЛА самолетного типа.

На выставке также представили тяжелый квадрокоптер «Пепелац-20» с массой полезной нагрузки 20 килограммов. Грузовой дрон предназначен для помощи бойцам, но может использоваться и для сельскохозяйственных задач.