На «Адмирале Нахимове» запустили ядерный реактор

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» в третьей декаде декабря 2024 года произвели пуск ядерного реактора. Об этом ТАСС заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, корабль в море не выходил. Помимо запуска двигателя специалисты завершили операцию по размагничиванию корабля. Собеседник агентства добавил, что пуск реактора не означает окончания ремонта и модернизации крейсера, а «свидетельствует о том, что ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью».

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что флот до 2028 года получит три стратегических атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Он также подтвердил, в России проводят обновление вооружения и военной техники. Также в войсках повышается уровень подготовки руководящего состава и подразделений.