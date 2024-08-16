«Мы все стоим друг за друга». Рядовой рассказал о взаимовыручке в зоне СВО

Защита Родины сравнима с защитой семьи. Это понимают все участники специальной военной операции, которые всегда готовы прийти на помощь друг к другу. Об этом заявил рядовой Максим Анисимов.

Он подчеркнул, что его сослуживцы готовы рискнуть жизнью и отдать последнее, если потребуется.

«Когда в тебя пули летят, когда по тебе пулеметы стреляют, а товарищ прибегает и тебя прикрывает или вытаскивает — он своей жизнью рискует, самым дорогим, что ему дали на свете. Поэтому мы все стоим друг за друга», — заявил Анисимов.

Любовь к Родине и истинный патриотизм проявляется не на словах, а на конкретном деле. Поэтому многие сегодня отправились на военную службу по контракту для защиты интересов России. Они пришли на помощь стране в трудный для нее момент и сделают все, чтобы не дать ее в обиду, как свою семью.

Желающие поступить на службу по контракту могут заполнить форму на сайте или по позвонить телефону +7 (495) 990 77 77.