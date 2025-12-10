Москалькова заступилась за Алаудинова после критики в соцсетях

Критика в соцсетях в адрес командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова незаслуженна и несправедлива, наблюдать ее неприятно и горько. Об этом заявила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Негативные высказывания „медийных“ персон в адрес Апти Ароновича не просто раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться в борьбе с противником, а буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества», — добавила омбудсмен.

Она отметила, что Алаудинов воюет с первых дней СВО, а его бойцы участвовали во многих операциях, в том числе в освобождении Суджи.

В сентябре неизвестные вбросили дипфейк с лицом генерала, якобы говорившего, что бойцы «Ахмата» охраняют избирательные участки в Курской области. Информацию об этом опровергла и глава Центризбиркома Элла Памфилова.