Морская коллегия появится в России для защиты интересов в  Мировом океане

Патрушев: Путин поручил создать в России Морскую коллегию для защиты интересов

В России создадут Морскую коллегию. Об этом на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске сообщил помощник президента Николай Патрушев. Его процитировало РИА «Новости».

«Решение образовать Морскую коллегию РФ приняли с целью повысить координацию деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане», — сказал он.

По словам Патрушева, в составе коллегии планируется создать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, а также развитию морской деятельности страны.

Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент России Владимир Путин, добавил помощник главы государства.

Ранее Патрушев заявил, что страны НАТО под предлогом создания безопасной обстановки отправили на Украину вооружения, которые теперь представляют угрозу для гражданских судов РФ в Черном море.