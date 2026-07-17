Морская авиация ВМФ России отметит 110-летний юбилей отработкой навыков взлета и посадки на площадку без ориентиров

Сегодня, 17 июля, морская авиация Военно-Морского Флота России празднует свой 110-летний юбилей. Она была создана в 1916 году и с тех пор экипажи ежедневно в круглосуточном режиме выполняют важные задачи, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

В этом году летчики отмечают праздник в особенном режиме: они отрабатывают навыки взлета и посадки не на палубу корабля, а на площадку без ориентиров, например, в тундре. На борту находятся группа антитеррора и бойцы спецназа, которые десантируются, занимают круговую оборону и готовятся отразить нападение условного противника за минимальное время.

Командир вертолетного отряда Станислав, имеющий восьмилетний опыт работы в морской авиации, рассказал, что сейчас он способен выполнять задачи в любых условиях. Его летная книжка насчитывает 500 часов полета. По его словам, первые полеты вызывали у него множество вопросов, но благодаря опыту и практике он достиг высокого уровня мастерства.

Штурман-оператор Сергей, который только готовится к своему первому полету, поделился своими эмоциями. Он служил на флоте с 2016 года и теперь мечтает о полете, который станет реальностью в ближайшее время.

Противолодочники, транспортники, палубные и многоцелевые истребители Северного флота работают как над сушей, так и над морем. Экипажи вертолетов Ка-27 тренируют взлеты и посадки на палубу и выполняют полетные задания. Вертолеты Северного флота работают в любое время года и в любую погоду.

Экипажи совершенствуют технику пилотирования на высоте 200 метров над Баренцевым морем со скоростью 150–200 километров в час. Они готовы выполнять весь комплекс действий, включая спасение терпящих бедствие на море и поиск вражеских субмарин.