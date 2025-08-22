Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

Минтруд России предложил расширить перечень профессий, по которым граждане могут проходить альтернативную гражданскую службу. В проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов , предлагается добавить пять новых специальностей.

Список будет увеличен до 271 позиции. В него войдут профессии токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию.

Одновременно расширяется перечень организаций, доступных для прохождения службы: их количество увеличится с 1671 до 1792. В случае утверждения приказа новые правила будут распространяться уже на призывников осеннего призыва 2025 года.

Ранее сообщалось, что россиян начали массово вносить в реестр воинского учета перед осенним призывом.