Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве

Минобороны России уточнило порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Об этом следует из внесенного ведомством проекта правительственного документа.

«Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людском резерве абзацем следующего содержания: „Резервисты направляются на сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента РФ“, — говорится в документе.

Несколько дней назад президент Владимир Путин подписал закон о направлении резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры на территории региона прописки.

В период сборов на россиян распространяются социальные гарантии и компенсации, предусмотренные для граждан, призванных на военные сборы.