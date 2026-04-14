Минобороны России: инновационный спасательный костюм разработали для ВМФ

В испытательном бассейне, где температура воды не превышает 10 градусов, проходят испытания новейшего рабоче-спасательного костюма для Военно-морского флота. Опытный инструктор НИИ аварийно-спасательного дела и водолазных работ Минобороны России Владимир Жуков проверил герметичность и надежность застежек, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Во время испытаний моделируется аварийная ситуация, когда человек падает за борт. Новый костюм должен обеспечить положительную плавучесть и защитить от переохлаждения.

«Легкий, удобный, позволяющий производить тяжелую работу на верхней палубе и на открытых пространствах», — так описывает характеристики комбинезона начальник НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Минобороны России Владимир Береговой.

Испытания показали, что в этих костюмах моряки могут более часа находиться в воде при нулевой температуре, активно двигаясь и забираясь в спасательный плот. Сейчас тестируются доработанные версии костюмов, уже исправлены некоторые замечания ученых института.

«Мы предоставили разработанные требования нескольким предприятиям отечественной промышленности, по ним были разработаны костюмы, мы провели испытания и отобрали наиболее подходящий», — рассказывает начальник отдела спасания НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Минобороны России Игорь Поплутин.

Костюмы полностью разработаны в России из мембранной влагонепроницаемой ткани. Важно, чтобы моряки могли комфортно работать в них на палубе в самых сложных условиях. Весь процесс апробации и доработки может занять год, после чего костюмы отправятся на флот для тестирования в реальных условиях.