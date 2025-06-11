Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» почти 930 млн рублей

Министерство обороны обратилось в суд, чтобы взыскать с АО «Туполев» почти 930 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

Ведомство требует выплатить 929 464 058 рублей. Конструкторское бюро «Туполев» разрабатывает, производит и испытывает авиатехнику. Суть претензий в суде не озвучили.

Также компания специализируется на обслуживании самолетов и внедрении новых технологий в авиационной сфере.

Ранее Минобороны потребовало взыскать через суд более 2,6 миллиарда рублей с судостроительного завода «Вымпел». Производство располагается в населенном пункте Рыбинск в Ярославской области.

«Вымпел» выпускает различные суда, в том числе военные катера проекта 21980 «Грачонок». Они предназначаются для оказания содействия Пограничной службе ФСБ России по охране государственных границ и борьбы с диверсантами и террористами.