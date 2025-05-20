Минобороны потребовало от «Вымпела» более 2,6 миллиарда рублей

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к судостроительному заводу «Вымпел» с требованием взыскать с предприятия более 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Точная сумма претензий военного ведомства составляет 2 690 774 271 рубль. Суть претензий Минобороны к ответчику не сообщается. Дату разбирательства в настоящее время в суде пока не назначили.

Судостроительные мощности «Вымпела» находятся в населенном пункте Рыбинск в Ярославской области. Предприятие специализируется, в том числе, на выпуске патрульных и ракетных катеров, поисково-спасательных, скоростных и других судов.

Корабелы «Вымпела» трудились над созданием военных катеров проекта 21980 «Грачонок». Серия судов предназначена для оказания содействия Пограничной службе ФСБ России по охране государственных границы и борьбы с диверсионно-террористическими силам.

Ранее Минобороны отказали в многомиллионном иске к заводу «Электроприбор».