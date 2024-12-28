Минобороны получило первые самолеты УТС-800
Уральский авиазавод передал Минобороны самолеты УТС-800
Министерству обороны России передали учебно-тренировочные самолеты УТС-800. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Они оборудованы всеми современными системами обеспечения безопасности полетов, не уступают зарубежным аналогам по показателям полезной нагрузки, тяговооруженности и маневренности», — уточнил собеседник агентства.
УТС-800 — это самолет с турбовинтовым двигателем, предназначенный для проведения первоначальной летной подготовки, а также для отбора и профориентации летчиков.
Эти летательные аппараты разрабатывает АО «Уральский завод гражданской авиации».
Объединенная авиастроительная корпорация ранее иготовила и передала Минобороны новые Су-57 и Су-34 в рамках гособоронзаказа.