Минобороны получило первые самолеты УТС-800

Министерству обороны России передали учебно-тренировочные самолеты УТС-800. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Они оборудованы всеми современными системами обеспечения безопасности полетов, не уступают зарубежным аналогам по показателям полезной нагрузки, тяговооруженности и маневренности», — уточнил собеседник агентства.

УТС-800 — это самолет с турбовинтовым двигателем, предназначенный для проведения первоначальной летной подготовки, а также для отбора и профориентации летчиков.

Эти летательные аппараты разрабатывает АО «Уральский завод гражданской авиации».

Объединенная авиастроительная корпорация ранее иготовила и передала Минобороны новые Су-57 и Су-34 в рамках гособоронзаказа.