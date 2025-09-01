ВКС России получили модернизированный самолет Ил-76МД-90А

ВКС России пополнились новым тяжелым транспортным самолетом Ил-76МД-90А. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А», — отметили в оборонном ведомстве.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А — это глубокая модернизация Ил-76МД. Он предназначен для перевозки и десантирования военной техники, личного состава и грузов. Самолет также используется для эвакуации раненых и больных.

Самолет Ил-76МД-90А оснащен новейшим оборудованием, которое значительно повышает его боевые возможности.

Ранее ВС России получили новые истребители Су-35С с мощными ракетами. Современные радиоэлектронные системы значительно улучшили бортовое оборудование самолетов.