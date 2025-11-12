Минобороны показало, как выглядит эмблема Войск беспилотных систем

На эмблеме Войск беспилотных систем изобразили скрещенные стрелу и меч. Они соединены крылатой микросхемой, которую в месте пересечения украсили звездой.

Символ нового вида войск попал на видео, которое опубликовала пресс-служба Минобороны. Его посвятили работе расчетов БПЛА.

В кадре бойцы группировки «Запад» уничтожили американский бронетранспортер М113 и пикап, где находился личный состав ВСУ.

О формировании штатных полков Войск беспилотных систем заявил 12 ноября полковник Сергей Иштуганов. В подразделениях служат операторы, инженеры, техники и другие специалисты обеспечения. В России также планируют создать специализированный вуз для этого рода войск.