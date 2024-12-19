Глава Роспатента Зубов отметил высокую интеллектуальную активность россиян

В текущем году россияне проявляют высокую интеллектуальную активность. За первые 11 месяцев 2024 года российские разработчики подали свыше 18 тысяч заявок на получение патентов на свои изобретения, что на 4,4% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года, сообщил kp.ru руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Наиболее активно заявки подавались вузами, затем физическими лицами, так называемыми «народными умельцами». Далее следуют коммерческие организации и малый бизнес. Наименьшее количество заявок поступило от государственных корпораций, однако именно они продемонстрировали наибольший рост активности.

Основная часть изобретений приходится на область энергетики, компьютерные и биотехнологии. Наиболее заметный рост наблюдается в сфере оптических технологий.