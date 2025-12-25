Минобороны передали последнюю в 2025-м партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха изготовила и передала Министерству обороны России новые партии многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты успешно прошли все необходимые наземные и летные испытания на заводе и теперь готовы к службе в Воздушно-космических силах России, сообщили в пресс-службе ПАО «ОАК».

ОАК завершила поставки самолетов Су-35С в текущем году.

«Он очень комфортный, эргономичный, имеет высокий уровень надежности в эксплуатации. Самолет востребован в войсках, летчики его любят. Су-35С хорошо показал себя в ходе специальной военной операции», — рассказал летчик Воздушно-космических сил России о Су-35С.

Су-35 создан для завоевания превосходства в воздухе, особенно в сложных погодных условиях и на значительном расстоянии от базы.

В Ростехе подчеркнули, что уходящий год стал рекордным по производству боевых самолетов. План выпуска истребителей Су-35С выполнен полностью, и авиастроители уже разрабатывают программу на следующий год. Су-35С стал одним из самых востребованных самолетов в войсках. На его счету наибольшее количество уничтоженных целей в зоне СВО.

«Для предприятий ОАК, задействованных в выполнении гособоронзаказа, 2025 год вновь стал годом ударной работы», — отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Ранее Су-35С в зоне проведения спецоперации «прижал к земле» самолеты западного производства, заставив их летать на предельно малых высотах в тылу. Противник попросту не мог подойти на рубеж пуска своих ракет «воздух — воздух».