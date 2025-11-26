Су-35С в зоне спецоперации «прижал к земле» F-16 и Mirage

Чемезов: Су-35С заставил западные истребители прижаться к земле в зоне СВО

Истребитель Су-35С в зоне проведения спецоперации «прижал к земле» самолеты западного производства, заставив их летать на предельно малых высотах в тылу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Он объяснил, что российский истребитель поражает цели на предельных дальностях — на расстоянии в сотни километров.

«Поэтому самолеты противника просто не могут подойти на рубеж пуска своих ракет „воздух — воздух“. Это касается и американских F-16, и французских „Миражей“, — подчеркнул глава Ростеха.

По его словам, в зоне спецоперации от Су-35С «сильно достается зенитным комплексам противника». Российские летчики высоко оценивают характеристики истребителя, добавил он.

Ранее Чемезов обратил внимание на лидирующие позиции России в производстве снарядов и авиационных бомб.

Он объяснил, что таких показателей не смогла добиться ни одна страна мира. После начала спецоперации выпуск танков, самолетов, дронов, систем РЭБ и артиллерии кратно вырос.