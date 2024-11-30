Минобороны отменило положение о кадровом резерве на гражданской службе

Министр обороны России Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе. Приказ разместили на сайте официального публикования правовых актов .

Приказы «Об утверждении положения о кадровом резерве» и о внесении изменений в него от 1 августа и 23 ноября 2027 года признали утратившими силу.

Ранее в России создали федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе, предназначенный для назначения на руководящие должности и должности управленцев. Его положение утвердил президент Владимир Путин. Также российский лидер пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу.