Минобороны отменило положение о кадровом резерве на гражданской службе

Министр обороны России Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе. Приказ разместили на сайте официального публикования правовых актов.
Приказы «Об утверждении положения о кадровом резерве» и о внесении изменений в него от 1 августа и 23 ноября 2027 года признали утратившими силу.
Ранее в России создали федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе, предназначенный для назначения на руководящие должности и должности управленцев. Его положение утвердил президент Владимир Путин. Также российский лидер пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу.
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