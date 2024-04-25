Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу | 360°

Власть 25 апреля 2024, 22:10 Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу Путин допустил пересмотр запрета на работу в госорганах из-за судимости в семье РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообещал обсудить пересмотр запрета на работу в государственных и правоохранительных органах кандидатов, у которых в семье есть люди с судимостью. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляция съезда велась в официальном Telegram-канале Кремля.

На съезде обсудили проблему россиян, у которых один из родителей имеет судимость.

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По словам президента Бизнес-школы РСПП Евгении Шохиной, такие люди не могут пойти на госслужбу или устроиться на работу правоохранительные органы, а также посвятить себя дипломатической службе. Она спросила у Путина, можно ли пересмотреть данный запрет.

«Я с вами согласен. Конечно, никто за действия членов семьи не отвечает», — ответил глава государства.

Путин напомнил, что такие правила касаются кадровой политики конкретных ведомств, но пообещал обсудить этот вопрос с коллегами.

В январе этого года президент утвердил положение кадрового резерва на государственной гражданской службе для назначения управленцев и руководителей. Согласно новому механизму, на работу в госсектор нельзя принимать иноагентов, лиц с иностранным гражданством и уклонистов от военной службы.