Мини-робота «Жало» создали в России для расстановки «умных» минных полей

Компания «Гумич» разработала четырехколесную роботизированную мини-платформу «Жало» для создания «умных» минных полей. Они позволят бороться с машинами противника и пропускать бронетехнику своих войск, сообщил РИА «Новости» генеральный директор компании Александр Гаврилов.

«По своей сути это умное минное поле. На „Жало“ ставим противотанковую мину ТМ-62, после чего до 200 роботов отправляются в поле. Когда необходимо дать проехать своей технике, то они уезжают в разные стороны, после чего возвращаются на исходную позицию», — сказал он.

Гаврилов уточнил, что размер платформы составляет 50 на 50 сантиметров, она оборудована четырьмя ведущими колесами, умеет самостоятельно ставить мину в нужном месте благодаря специальной системе сброса мин.

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