Запускающуюся с БПЛА ракету создали в России

ТАСС: в России разработали ракету для поражения бронетехники с беспилотников

Фото: РИА «Новости»

Российские специалисты разработали ракету для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники. Об этом сообщил ТАСС представитель Тульского конструкторского бюро.

По его словам, дальность ракеты «Х-БПЛА» составляет от четырех до восьми километров. Вес ее боевой части — шесть килограммов. Тип ракеты — осколочно-фугасный.

Военные могут применять ракету для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений. Наведение ракеты на цель происходит посредством лазерной подсветки цели, резюмировал собеседник агентства.

В арсенал российской армии добавили межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования «Булава». Эту модель разработали специалисты Московского института теплотехники.

Дальность поражения у твердотопливной МБР «Булава» превышает девять тысяч километров. Масса ракеты составила примерно 37 тонн.

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте