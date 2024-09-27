Медведев заявил о важности системы эшелонированной ПВО

Медведев: систему эшелонированной ПВО нужно развернуть в оптимальные сроки

В России необходимо в оптимальные сроки развернуть систему эшелонированной противовоздушной обороны, чтобы она надежно защищала военную и гражданскую инфраструктуру. Об этом в ходе посещения полигона Капустин Яр сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев , его слова привело РИА «Новости» .

«Важно, чтобы в оптимальные сроки была развернута система эшелонированной противовоздушной обороны. Но самое главное, чтобы она надежно защищала важнейшие элементы военной и гражданской инфраструктуры», — сказал политик.

Также Медведев оценил заявление Эстонии о готовности нанести превентивный удар по России.

«Отдельные руководители генштаба небольших государств и военных организаций договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Чем смешнее государство, тем выше гонор у его сумасшедших руководителей», — добавил он.

Ранее зампред Совбеза РФ предложил создать открытую базу с личными данными врагов России.