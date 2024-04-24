24 апреля 2024, 09:11
Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным
Матвиенко: российская армия благодаря ВПК обеспечена всем необходимым для победы
Армия России обеспечена всем необходимым для достижения победы. Об этом РИА «Новости» сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Вы просто посмотрите, как мобилизовался отечественный военно-промышленный комплекс. В итоге армию обеспечили всеми видами вооружений и другими необходимыми для победы вещами. Поставляют не только действующие вооружения, их и модернизируют», — отметила она.
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Матвиенко добавила, что России было бы тяжело противостоять военной машине Запада без непосредственного участия в этом вопросе Верховного главнокомандующего.
«Противостояние еще раз показало, кто есть кто. Мало того, что на Западе опустошили свои запасы, так и не наладили работу ВПК для выпуска обещанных Украине вооружений», — добавила спикер Совфеда.
Ранее Матвиенко заявила, что на Украине разворуют часть военной помощи, которую ей передадут США.
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