Армия 24 апреля 2024, 09:11 Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным Матвиенко: российская армия благодаря ВПК обеспечена всем необходимым для победы РИА «Новости»

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Армия России обеспечена всем необходимым для достижения победы. Об этом РИА «Новости» сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вы просто посмотрите, как мобилизовался отечественный военно-промышленный комплекс. В итоге армию обеспечили всеми видами вооружений и другими необходимыми для победы вещами. Поставляют не только действующие вооружения, их и модернизируют», — отметила она.

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Матвиенко добавила, что России было бы тяжело противостоять военной машине Запада без непосредственного участия в этом вопросе Верховного главнокомандующего.

«Противостояние еще раз показало, кто есть кто. Мало того, что на Западе опустошили свои запасы, так и не наладили работу ВПК для выпуска обещанных Украине вооружений», — добавила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что на Украине разворуют часть военной помощи, которую ей передадут США.