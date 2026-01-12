Мантуров доложил Путину о выполнении гособоронзаказа

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России выполнили задания гособоронзаказа. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщила пресс-служба Кремля.

«Наши предприятия в целом выполнили задания гособоронзаказа», — сказал он.

Мантуров отметил, что особый акцент сделали на военной технике и вооружении под задачи специальной операции на Украине. По его словам, в ОПК сейчас задействованы около 3,8 миллиона человек, причем 800 тысяч прибавились за последние три года.

«Мы все равно видим повышение производительности труда», — добавил он.

Путин поручил Мантурову при оценке производительности труда «вычистить» фактор второй смены.

«Это важный вопрос. И я просил бы „вычистить“ фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности», — подчеркнул глава государства.

В ноябре 2025 года на предприятии «Севмаш» состоялась церемония спуска на воду подлодки «Хабаровск». В Минобороны подчеркивали, что подводный крейсер обеспечит безопасность морских границ страны.