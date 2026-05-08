Малый ракетный корабль «Буря» пополнил состав ВМФ России

В Калининградской области прошла торжественная церемония принятия малого ракетного корабля «Буря» в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, написал ТАСС .

«В Балтийске состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и ввода в состав ВМФ малого ракетного корабля (МРК) „Буря“ проекта 22800 „Каракурт“, построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе „Пелла“, — уточнили в пресс-службе.

В церемонии участвовали командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, а также представители духовенства. О том, что МРК включили в состав Балтийского флота, говорилось в приказе главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева.

МРК «Буря» оснастили комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», а также современными комплексами РЭБ, навигационными и радиотехническими средствами, а также противодиверсионным вооружением. Он успешно прошел государственные испытания. Среди них были и учебные стрельбы с «Панцирем-М» в акватории Балтийского моря по ракетным мишеням.