Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»

В российской ракетной системе «Орешник» использовали белорусскую пусковую установку. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко .

«В „Орешнике“ вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая», — заявил он в Борисове на предприятии «Пожснаб».

Лукашенко добавил, что предлагал российскому коллеге Владимиру Путину пусковые установки производства Минского завода колесных тягачей и что именно это предприятие поставит их в белорусскую армию. Он также подчеркнул, что «Орешник» невозможно ни перехватить, ни сбить.

Белорусский лидер попросил Путина разместить эти ракетные системы в стране 6 декабря, на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Президент России назвал это возможным и заявил, что поставки начнутся во второй половине следующего года.