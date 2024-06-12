Ленинградский военный округ и ВМФ задействовали в учениях нестратегических ядерных сил

Ракетное соединение Ленинградского военного округа (ЛВО) и экипажи кораблей Военно-морского флота участвуют во втором этапе учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщило Минобороны .

Ракетчики ЛВО отрабатывают получение специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к ракетным пускам. Личный состав экипажей кораблей ВМФ потренируется в снаряжении крылатых ракет морского базирования учебными специальными боевыми частями и патрулировании.

Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии. На первом этапе военнослужащие отработали получение боеприпасов для «Искандера», снаряжение ракет и скрытное выдвижение, а также работали с аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».