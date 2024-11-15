В боевой состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения. Об этом в поздравительной телеграмме с Днем Каспийской флотилии рассказал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, его слова привело РИА «Новости».
«В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должном уровне», — сообщил адмирал.
Моисеев отметил, что продолжается развитие авиационной и береговой составляющих флотилии, чтобы исключить любые угрозы с морских направлений.
В конце августа в Дагестане прошла церемония передачи нового малого ракетного корабля проекта 22800 «Амур» с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». Он войдет в состав Каспийской флотилии.
«Американское лицемерие». Пушков иронично отреагировал на совместное фото Байдена и Трампа
Стали известны три главных покупателя российского газа в ЕС
Будущему главе Пентагона припомнили скандал с топором
Стало известно о попытках ВСУ сбежать из Курахово
Корабли с новой системой вооружения войдут в состав Каспийской флотилии
Казанец сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте