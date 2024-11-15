Корабли с новой системой вооружения войдут в состав Каспийской флотилии

Адмирал Моисеев: в состав Каспийской флотилии войдут корабли с новым вооружением

В боевой состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения. Об этом в поздравительной телеграмме с Днем Каспийской флотилии рассказал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, его слова привело РИА «Новости» .

«В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должном уровне», — сообщил адмирал.

Моисеев отметил, что продолжается развитие авиационной и береговой составляющих флотилии, чтобы исключить любые угрозы с морских направлений.

В конце августа в Дагестане прошла церемония передачи нового малого ракетного корабля проекта 22800 «Амур» с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». Он войдет в состав Каспийской флотилии.