Координационный совет по безопасности приграничья заработал в России

Минобороны сообщило о создании в России совета по безопасности приграничья

Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов создали в России. Министр обороны Андрей Белоусов провел первое заседание совета 15 августа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства отметил, что координационный совет сформировали для решения вопросов военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей.

«Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», — сказал он.

Белоусов выразил надежду, что вопросы будут решать быстро и без проволочек.

«Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул министр.

Также известно, что координационный совет планируют собирать не реже одного раза в неделю.

Ранее Белоусов взял под свой контроль подготовленный Генштабом план дополнительных мер для защиты жителей Белгородской области.