Сегодня 11:58 Командиру Ил-76 Свешникову присвоили звание Героя России посмертно
В марте в Ивановской области разбился Ил-76. Командиру воздушного судна Сергею Свешникову посмертно присвоили звание Героя России, сообщил командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в интервью
«Красной звезде».
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно», — сказал он.
Самолет совершил
аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы. Пилот сумел увести его в сторону от жилых домов. Минобороны сообщило, что ЧП произошло из-за возгорания в двигателе после взлета. Очевидцы сняли на видео полет охваченного огнем воздушного судна.
На борту самолета находились 15 человек, в том числе восемь членов экипажа.
Место происшествия обследовала комиссия Главного командования ВКС России.
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