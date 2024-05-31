Командиру Ил-76 Свешникову присвоили звание Героя России посмертно

В марте в Ивановской области разбился Ил-76. Командиру воздушного судна Сергею Свешникову посмертно присвоили звание Героя России, сообщил командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в интервью «Красной звезде» .

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно», — сказал он.

Самолет совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы. Пилот сумел увести его в сторону от жилых домов. Минобороны сообщило, что ЧП произошло из-за возгорания в двигателе после взлета. Очевидцы сняли на видео полет охваченного огнем воздушного судна.

На борту самолета находились 15 человек, в том числе восемь членов экипажа. Место происшествия обследовала комиссия Главного командования ВКС России.