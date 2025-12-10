Командир ЧВК «Вагнер» Лотос перешел в Минобороны

Боец Антон Елизаров с позывным Лотос, возглавивший ЧВК «Вагнер» после смерти Дмитрия Уткина, перешел в Минобороны. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале .

«Не так давно Лотос стал во главе нового подразделения „РаZVедОсы“, относящегося к МО России, дислокация Донецк», — написал он.

Сейчас подразделение находится в стадии доукомплектования и почти на 90% состоит из бойцов ЧВК «Вагнер», имеющих боевой опыт.

Рожин выразил Лотосу поддержку, как и всем боевым товарищам, которые решили уйти из ЧВК и работать на СВО в составе Минобороны. Он напомнил, что Елизаров участвовал в разработке практически всех специальных операций «вагнеровцев».

В ноябре 2025 года пошли слухи о том, что основатель ЧВК Евгений Пригожин якобы выжил и улетел в Венесуэлу.