«Калашников» запустил продажу коллекционного оружия

Директор по неоружейной продукции концерна «Калашников» Антон Кузин рассказал о запуске производства коллекционного оружия. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Все детали сделаны вручную, будем собирать мелкими сериями под специальным товарным знаком „Освободитель“. Первый набор состоит из двух автоматов АКМ», — рассказал Кузин.

По его словам, в Книге рекордов Гиннеса уже зафиксированы автомат АКМ и винтовка СВД. Эти два исторических образца и решили восстановить, максимально приблизив к оригиналу, чтобы даже специалисты не смогли отличить.

Автоматы собираются строго по технологии. На полировку корпуса и ствола уходит 35 рабочих часов, или около недели. Кузин подчеркнул, что это гражданское оружие, сертифицированное, предназначенное для коллекционеров. Если из него стрелять, а это 7,62 миллиметровый нарезной карабин, то его ценность для последних будет утрачена.

По его словам, работать они будут по предзаказу, стоимость комплекта в рознице составит два миллиона рублей.

Ранее концерн презентовал новинку — гранатомет ГП-46, который впервые покажут на Международной выставке в Баку.