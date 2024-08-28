«Калашников» запустил продажу коллекционного оружия

«Калашников» запустил производство парных комплектов автоматов за 2 млн рублей

Фото: РИА «Новости»

Директор по неоружейной продукции концерна «Калашников» Антон Кузин рассказал о запуске производства коллекционного оружия. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Все детали сделаны вручную, будем собирать мелкими сериями под специальным товарным знаком „Освободитель“. Первый набор состоит из двух автоматов АКМ», — рассказал Кузин.

По его словам, в Книге рекордов Гиннеса уже зафиксированы автомат АКМ и винтовка СВД. Эти два исторических образца и решили восстановить, максимально приблизив к оригиналу, чтобы даже специалисты не смогли отличить.

Автоматы собираются строго по технологии. На полировку корпуса и ствола уходит 35 рабочих часов, или около недели. Кузин подчеркнул, что это гражданское оружие, сертифицированное, предназначенное для коллекционеров. Если из него стрелять, а это 7,62 миллиметровый нарезной карабин, то его ценность для последних будет утрачена.

По его словам, работать они будут по предзаказу, стоимость комплекта в рознице составит два миллиона рублей.

Ранее концерн презентовал новинку — гранатомет ГП-46, который впервые покажут на Международной выставке в Баку.

Место Дурова в России. Основателя Telegram пригласили в МФЦ после освобождения

Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

«Больно уколоть Россию». Какая судьба ждет Дурова и Telegram

Pogiba Alexandra/news.ru

От голубей мира до «за ВСУ». Россияне едут туда, где враг убивает россиян

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Осенний призыв — 2024. Начало, сроки, условия, возраст

Девушка провожает новобранца. Viktor Pogontsev

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте